Scritte ingiuriose contro il sindaco Ianeselli nel sottopasso di via Verdi: la denuncia di Italia Viva

TRENTO. “Scritte ingiuriose contro il sindaco di Trento Ianeselli nel sottopasso di via Verdi. Ed ecco l’ennesimo atto intimidatorio verso un Primo cittadino”. Lo denuncia in una nota Italia Viva Trentino.

“Le scritte offensive, fatte mesi fa contro Valduga e ieri notte contro Ianeselli, “colpevole” anch'egli di decidere ed assumersi precise responsabilità, descrivono bene il clima e qualificano gli autori degli atti che oltre ad offendere rovinano le città.

Un odio verso “i capaci” figlio di una medesima cultura che vede denigrare persone e personalità - locali e nazionali - lungimiranti e solide a cui dovremmo invece il nostro grazie per l’impegno costante e per la responsabilità che si assumono per aiutare le vite di tutti e che invece non sono immuni da offese e faziosità.

Italia Viva Trentino non ha dubbi nel scegliere la serietà”.