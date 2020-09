Renzi, diciamo ai sovranisti che siamo altra cosa

TRENTO. "Forse nessuna città in Italia è capace di apprezzare l'europeismo più di Trento, per la sua storia, terribile e bellissima, e per la figura di Alcide De Gasperi. Diciamo ai sovranisti alla Salvini e alla Meloni che noi siamo orgogliosamente un'altra cosa".

Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in visita a Trento per sostenere la lista di +Trento Viva, e quindi il candidato sindaco Franco Ianeselli.

"E' inspiegabile che il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti abbia detto che Trento non è una città turistica. Io ho avuto l'onore di amministrare una città d'arte come Firenze e dico che la bellezza di Trento si riconosce, nelle piazze e nei valori che esprime", ha quindi aggiunto Renzi, che ha preso parte allo spiegamento di una bandiera europea di 400 metri quadrati in piazza del Duomo, a Trento.