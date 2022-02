Portela, spaccia droga a due ventenni: denunciato dalla polizia

TRENTO. Nella mattinata di ieri, la Squadra Mobile, nell'ambito del piano anticrimine avviato dalla Questura di Trento in seguito alle segnalazioni provenienti da alcuni residenti della zona a ridosso della stazione ferroviaria di Trento, ha denunciato uno spacciatore ventinovenne di nazionalità tunisina. Lo comunica una nota.

L'uomo è stato trovato in possesso di circa una decina di dosi di hashish, di cui due vendite poco prima a due ragazzi italiani appena maggiorenni, anch'essi individuati dalla Polizia di Stato. Dalle prime ore della mattina, gli agenti in borghese della sezione "Orsi" della Squadra Mobile hanno monitorato i movimenti del pusher ventinovenne.

All'incirca vero le 10 l'uomo è stato visto dirigersi da piazza della Portela verso via Pozzo, seguito da un giovane, un ventenne di Trento, a cui ha poi consegnato una dose di hashish, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. Terminata la compravendita lo spacciatore si è allontanato verso piazza Santa Maria Maggiore.

Nel frattempo l'acquirente si è diretto verso la stazione, ma è stato bloccato dagli investigatori della Squadra Mobile, che gli hanno sequestrato lo stupefacente appena comperato.

La scena si è ripetuta all'incirca un'ora dopo; questa però in piazza Santa Maria Maggiore. Nell'occasione un altro giovane, ventiduenne, trentino si è avvicinato allo spacciatore per acquistare della sostanza stupefacente. L'uomo, assieme al ragazzo, si è diretto verso via Roma. Giunto all'altezza dell'incrocio con via delle orfane, ha scambiato con l'acquirente una dose di hashish, ricevendone anche in questo caso la somma di venti euro.

Terminato lo scambio gli agenti della Squadra Mobile - prosegue la nota - sono piombati sul pusher bloccandolo, sequestrandogli la droga appena venduta nonché altre otto dosi di hashish e la somma complessiva di cinquecento euro in banconote da venti e 10 e cinque euro.

La sostanza stupefacente, così come il denaro, sono stati sequestrati e lo spacciatore denunciato alla Procura della repubblica di Trento.