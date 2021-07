Ponte Alto, nuovo parcheggio e ciclabile

TRENTO. Arrivano un nuovo percorso pedonale, un collegamento ciclabile e un parcheggio in via Ponte Alto: saranno 34 i posti auto in più.

Come illustrato dal vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Roberto Stanchina e dall’ingegner Bruno Delaiti, è prevista la realizzazione di un nuovo percorso pedonale con un tratto pure di pista ciclabile e l’aggiunta di un nuovo parcheggio in aggiunta a quelli già esistenti, nella zona di via Ponte Alto, di fronte a Villa Madruzzo ed a pochi metri dall’innesto con la statale della Valsugana.

Il parcheggio in progetto è un ampliamento di quello esistente a monte che, a causa di un crescente numero di utenti che si recano al centro sportivo, non riesce più a soddisfare una richiesta di parcheggi sempre più alta soprattutto in occasione dei numerosi eventi sportivi organizzati.

La nuova struttura potrà poi anche essere utilizzata dai visitatori dell’“Orrido di Ponte Alto”, che attualmente sono costretti ad usufruire del piccolo parcheggio esistente a monte oppure a sostare lungo la via Valsugana.

Inoltre il primo tratto di via Ponte Alto ha una larghezza limitata oltre ad essere privo di un percorso adibito ai pedoni. Infine l’innesto esistente dalla strada della Valsugana risulta essere difficoltoso per i veicoli che vi transitano.

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio che avrà la capienza di 33 posti auto più un posto auto per persone diversamente abili per l’accoglienza degli utilizzatori del centro sportivo.

Verranno inoltre realizzati due collegamenti pedonali: il primo, più breve, permetterà di raggiungere il parcheggio soprastante attraverso una scalinata ed un breve tratto in salita; il secondo è stato invece progettato per un utilizzo anche delle persone diversamente abili e si svilupperà per circa 230 metri lungo le rampe del prato esistente - che verranno quindi rimodellate - per terminare sulla stradina di accesso al campo sportivo.

Il parcheggio in progetto sarà raggiungibile da via Ponte Alto con un nuovo accesso dedicato; a corredo dell’opera sono previste una nuova rete di illuminazione pubblica, la rete per smaltimento delle acque meteoriche e l’arredo a verde con nuove alberature e aiuole.

Via Ponte Alto sarà allargata dall’incrocio con la strada della Valsugana sino all’ingresso del nuovo parcheggio (per uno sviluppo di circa 80 metri); sarà previsto sul lato ovest un nuovo marciapiede largo un metro e mezzo ed una pista ciclabile unidirezionale. Questo nuovo percorso permetterà ai ciclisti di scendere in sicurezza da via Ponte Alto sino alla strada della Valsugana, manovra che attualmente con è consentita in quanto è presente un divieto di percorrere gli ultimi 70 metri della suddetta strada.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione, sul lato est della strada della Valsugana, di un nuovo marciapiede con larghezze variabili. Contestualmente con questa opera, la Provincia provvederà ad installare un nuovo impianto semaforico per l’attraversamento pedonale della strada della Valsugana, al fine di mettere in sicurezza i pedoni ed i ciclisti che transiteranno tra via alla Cascata e via Ponte Alto.

L’ammontare complessivo della spesa per la realizzazione delle opere è di 755.000 euro di cui 650 mila di soli lavori; i lavori potranno iniziare nella primavera dell’anno 2022 ed avranno una durata presunta di 300 giorni. C.L.