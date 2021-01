Per lo sgombero della neve, in campo 68 persone al giorno

TRENTO. Tra il 27 dicembre e l'otto gennaio scorsi, il Comune di Trento ha messo in campo circa 68 persone al giorno, tra cui 35 operai di ditte private e 33 comunali, per la rimozione della neve dai 600 chilometri di strade e 280 di marciapiedi del capoluogo. Il dato è stato fornito in conferenza stampa dal vicesindaco Roberto Stanchina.

Per i lavori di sgombero della rete viaria del centro storico e Gardolo sono state impiegate 33 lame trattori, due lame unimog, 26 minipale e quattro camion per la salatura.

Nei sobborghi ovest erano in servizio 19 lame trattori, otto minipale, otto mezzi di salatura; nei sobborghi nord ed est sono stati impiegati 24 lame trattori, dieci minipale, 13 mezzi di salatura; nella zona del Bondone dieci mezzi (comprese delle frese).

A questi si aggiungono 30 veicoli specifici del Comune. Sono state impiegate 1.100 tonnellate di sale da silos e 170 tonnellate in sacchi (per un costo di 150.000 euro). Nei prossimi giorni, continueranno i lavori di rimozione della neve, con l'aiuto della Protezione civile di Trento.