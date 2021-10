«Per favore, sistemate e fate rivivere il parco di piazza Venezia a Trento»

TRENTO. Non è facile mantenere sempre pulito un parco pubblico, perché purtroppo il buonsenso dei cittadini non è sempre uguale per tutti.

A “Dillo al Trentino” arriva via mail la segnalazione del parco di piazza Venezia, a Trento. Uno dei luoghi storici della città, crocevia di chi scende dalla collina per andare in centro e anche di intere generazioni di tennisti che andavano o tornavano dal Circolo Tennis situato proprio nel cuore del parco.

Scrive Maria Elena: «Vorrei segnalare la situazione di degrado in cui versa il parco di piazza Venezia.

Frequento spesso il parco di piazza Venezia, che, pur essendo posizionato in un punto nevralgico della città (vicino a diverse scuole materne ed elementari, adiacente al Circolo tennis, in prossimità del centro storico e in una delle purtroppo sempre poche aree verdi della città), presenta dei giochi vecchi, a volte insicuri e in numero molto ridotto rispetto al bacino di utenza.

Inoltre, i pochi giochi esistenti sono completamente imbrattati e mai ridipinti o sistemati.

Ancora, la stradina che separa le due aree del parco giochi è spesso percorsa da ciclisti che non prestano alcuna attenzione ai bambini, che spesso rischiano di essere investiti.

Segnalo inoltre un ulteriore problema che affligge il parco e in particolare quella parte di parco che lo collega con la vecchia strada della Valsugana, che si trova in uno stato di totale degrado e abbandono.

Quotidianamente si assiste a episodi di questo genere:

- tossicodipendenti alle prese con siringhe e altre droghe;

- gente che viene regolarmente a fare i propri bisogni;

- ragazzi che fumano canne e bevono, lasciando lì immondizia di ogni genere;

- prostituzione e comunque scene di sesso.

Una migliore manutenzione e gestione del parco (a partire da un rinnovo dei giochi presenti) contribuirebbe a mio avviso a migliorare anche la frequentazione dello stesso, posto che spesso si trovano rifiuti, bottiglie e addirittura siringhe al suo interno», conclude Maria Elena.

