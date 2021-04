Pedoporngrafia:  2 arresti e 22 indagati. Le indagini hanno toccato 17 province

FIRENZE. Due persone sono state arrestate e altre 22 indagate nell'ambito di un'indagine contro la pedopornografia online condotta dalla polizia postale di Firenze e coordinata dalla procura fiorentina. Gli arrestati sono un 45enne della provincia di Pistoia, "recidivo" spiega la polizia, e un 47enne della provincia di Firenze, accusati di detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

In Toscana in totale gli indagati sono 16 ma l'operazione ha interessato in tutto 9 regioni per complessive 17 province.

Gli arresti, si spiega ancora, sono stati eseguiti nell'ambito della maxioperazione Big Surprise di contrasto alla divulgazione sulla rete internet di materiale pedopornografico, coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online.

L'attività di polizia giudiziaria nasce da una segnalazione dalla polizia canadese, tramite Europol, in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso chat di Kik, applicazione di messaggistica istantanea.