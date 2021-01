Nuovo rettore dell’Università di Trento, sfida tra Flavio Deflorian e Massimiliano Sala

TRENTO. Sono ufficiali le candidature a rettore dell'Università di Trento per il mandato 2021-2027. In corsa Flavio Deflorian e Massimiliano Sala.

Flavio Deflorian è professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali al Dipartimento di Ingegneria industriale.

Massimiliano Sala, professore ordinario di Algebra al Dipartimento di Matematica.

Per la prima volta nella storia dell'Ateneo di Trento il voto sarà espresso con modalità telematica.

Nei giorni scorsi il Comitato per le candidature - precisa una nota dell'università - ha concluso la valutazione dei profili dei candidati, che è stata poi pubblicata e si può consultare, come la documentazione presentata dai candidati, sul sito di UniTrento secondo quanto disposto dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, Daniele Finocchiaro.

La prima votazione è stata fissata per martedì 23 febbraio, mentre eventuali seconda e terza votazione e ballottaggio sono in calendario rispettivamente per le tre giornate successive del 24, 25 e 26 febbraio.