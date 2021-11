No Green pass: vietati i cortei nel centro storico di Trento, concessa piazza Dante

TRENTO. Alla vigilia delle manifestazioni No Green Pass che da mesi si tengono il sabato a Trento, il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico ha stabilito oggi (12 novembre) il divieto di ingresso dei cortei nel centro storico di Trento, con l'eccezione, su proposta del sindaco Franco Ianeselli, di piazza Dante.

A quanto riferito all'Ansa dal commissario del governo Gianfranco Bernabei, l'area interdetta ai cortei corrisponde a quella della Zona a traffico limitato (Ztl).

Il provvedimento è stato preso per evitare concentrazioni di persone nel centro storico in vista dell'imminente inaugurazione delle iniziative per le festività invernali.

"Con lo shopping e i mercatini di Natale alle porte, il centro della città di Trento non ha bisogno di ulteriori carichi di presenze, anche a tutela della salute pubblica, data la curva pandemica in risalita. Si è così deciso che, per questo periodo, le manifestazioni si dovranno svolgere in forma statica o in forma dinamica fuori dal centro storico", ha spiegato Bernabei.

Sul rispetto del divieto, il prefetto si è detto ottimista. "Le manifestazioni a Trento si sono sempre svolte in modo civile: non abbiamo motivo di immaginare un possibile uso della forza; contiamo sulla ragionevolezza dei manifestanti", ha concluso.