Maxi tamponamento in via Brennero: coinvolti 4 mezzi

TRENTO. Maxi tamponamento questa mattina (29 ottobre) in via Brennero a Trento, all’incrocio con via dei Solteri.

Coinvolti due auto e due furgoni all'altezza delle strisce pedonali. Intervento di due ambulanze e due pattuglie della polizia locale per i rilievi.

Una persona è stata estratta dal posto di guida e trasportata in ospedale.

Proseguono i rilievi, il traffico a rilento viene deviato sulla corsia riservata a autobus e taxi. C.L.