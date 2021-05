Maratona radiofonica per festeggiare il compleanno di Antonio Megalizzi

TRENTO. Oggi, sabato 15 maggio, è il compleanno di Antonio Megalizzi ed in questa occasione la Fondazione che porta il suo nome ha deciso di unirsi per la maratona Non Fermiamo Questa Voce organizzata dall’Associazione RadUni, il network delle radio universitarie: 24h on air.

La maratona va in onda fino alle 23.59 di oggi, per un totale di 24 ore. All’interno della trasmissione – segnalata pure in tutti i notiziari Rai - sono presenti contenuti audio tra cui: interviste ed approfondimenti realizzati da Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski; la lettura del racconto scritto da Antonio intitolato “Cielo d’Acciaio” reso in audio dai colleghi; contributi inediti realizzati dai giovani degli enti coinvolti, quali dirette tematiche e contenuti audio dedicati al ricordo del collega e amico Antonio Megalizzi. Ognuno ha potuto contribuire alla campagna #Antonioconme inviando un audio di un minuto a info@fondazioneantoniomegalizzi.eu raccontando la parte di Antonio che si porta dentro di sé. Sono inoltre presenti testimonianze - raccolte anche in occasione della maratona dello scorso dicembre - di importanti personalità appartenenti al mondo della politica e del giornalismo.

































































L'ultimo abbraccio di Trento ad Antonio Megalizzi, in Duomo Mattarella e Conte Le massime cariche dello Stato, ma non solo. Tantissime persone hanno voluto dire addio ad Antonio Megalizzi nel giorno del suo funerale. In molti stanno assistendo alle esequie in piazza D’Arogno, dove è stato allestito un maxischermo. Tanti anche i cittadini in piazza Duomo, fuori dalla chiesa (foto Daniele Panato)

Ad anticipare la maratona ci sono stati due eventi speciali live su Instagram, visibili sui profili di Raduni, Europhonica e Fondazione Antonio Megalizzi. Sono state realizzate pure due dirette, che hanno coinvolto alcune personalità che partecipano attivamente alla vita associativa dei tre enti per parlare dell’attualità europea. La prima di queste è stata trasmessa domenica 9 maggio ed ha visto come ospiti Luana Moresco (presidente della Fondazione Antonio Megalizzi), Simone Pavesi (direzione editoriale Europhonica), Marco Napoleoni (presidente RadUni). La seconda diretta è stata ieri, venerdì 14 maggio ed ha ospitato Caterina Moser (responsabile della comunicazione della Fondazione Antonio Megalizzi), Erika Branca (Europhonica), Silvia Frattini (responsabile comunicazione RadUni). L’intento di questo secondo incontro è stato quello di anticipare la giornata odierna, dedicata alla maratona in onore di Antonio ed augurare buon ascolto ai fruitori.

La famiglia di Antonio Megalizzi si era ritrovata domenica 2 maggio, in occasione della Manifestazione nazionale sulla libertà di stampa, organizzata congiuntamente da Comune, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Sindacato dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, Sindacato dei Giornalisti del Veneto, Articolo 21 del Trentino Alto Adige. La manifestazione si è svolta a Trento, scelta non a caso come città dell’inclusione e dei diritti umani. Alle 10 c’era stato un flashmob all’esterno di Palazzo Geremia per ricordare i 12 giornalisti bielorussi arrestati per avere semplicemente svolto il loro lavoro di documentare le manifestazioni antigovernative. Dopo questo momento simbolico con l’esposizione della bandiera della Bielorussia di fronte a quelle di Trento, d’Italia e d’Europa, la tavola rotonda era proseguita nel salone di rappresentanza. C.L.