Malore fatale sul posto di lavoro, massaggiatore muore a 37 anni

TRENTO. Quando i sanitari sono arrivati, non c’era nulla da fare. Il cuore di Michele Paolazzi, 37 anni appena compiuti, si era fermato per sempre e nulla e nessuno poteva fare qualcosa per far tornare il sorriso sul volto dell’uomo. Un malore fatale quello che ha strappato alla vita l’uomo che è stato trovato nel centro benessere di via Bolzano che gestiva.

L’allarme è arrivato alla centrale unica dell’emergenza, il 112, verso le 15 e sono stati i vigili del fuoco volontari di Gardolo ad aprire la porta. E a far scoprire il corpo senza vita dell’uomo. Al medico il triste compito di dichiarare il decesso. Sul posto anche la pattuglia della radiomobile che ha fatto un controllo della situazione non trovando nulla che possa far pensare alla presenza di altre persone al momento della morte dell’uomo.