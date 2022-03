“La Vetrina del Teatro Cofas” si chiude oggi con il Magico Camillo

TRENTO. L’ottavo appuntamento con la 25esima edizione della rassegna “La Vetrina del Teatro Cofas” avrà per protagonista oggi, domenica 6 marzo alle 16, al teatro San Marco di Trento la Compagnia “Magico Camillo” di Brentonico con “La gara dei maghi”, spettacolo a cura di Emanuele Cozzaglio che porta in scena una strampalata combriccola fatta di maghi classici, clown, mentalisti, cabarettisti, e che prevede anche acrobazie aeree, arie liriche e mille sorprese!

Il maestro di circo Emanuele Cozzaglio sarà Magico Camillo, clown poeta e canterino, e Massimo Cozzaglio vestirà invece i panni comici di Mago Frustuk, il “clown rosso” al quale spetta il compito di combinare guai a ripetizione. Una nota di gentilezza arriverà da Magicalina (Rachele Cozzaglio) e dalle sue azioni acrobatiche su tessuti arei mentre alla cantante lirica Beatrice Festini spetterà il compito di realizzare dal vivo un’inedita colonna sonora. L’elegante Mago Frederik (Federico Betti) incanterà il pubblico con esercizi di mentalismo, prestidigitazione e cartomanzia e Mago Climax (Massimo Manincor) punterà invece a stupire con le sue grandi illusioni. Tanti personaggi, mille stili, piccole e grandi illusioni, numeri circensi per fare il pieno di stupore e di magia in uno spettacolo per tutte le età.

Per accedere alla sala sarà necessario essere muniti di Green Pass rafforzato ed è inoltre previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2. La richiesta di certificazione verde non sarà applicata ai minori di anni 12. C.L.