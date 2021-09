La città “in mano” ai podisti nel fine settimana: Giro al Sas sabato, Trento Half Marathon domenica

TRENTO. Il salone di rappresentanza di palazzo Geremia ha ospitato questa mattina un’affollatissima presentazione del Trento Running Festival che, dopo un anno di sosta, riporta sulla scena la grande corsa nel cuore della città con il connubio tra il Giro al Sas di sabato, una delle più antiche gare di podismo a livello europeo e la Trento Half Marathon di domenica.

Un doppio appuntamento - come hanno ricordato il presidente del Comitato organizzatore Giorgio Bazzanella, il presidente dell’Asd Città di Trento Ferruccio Demadonna, il sindaco Franco Ianeselli e gli assessori allo sport provinciale e comunale, Roberto Failoni e Salvatore Panetta – che si inserisce nell’autunno caldo iniziato con gli Europei di ciclismo e che proseguirà nel prossimo fine settimana con il Festival dello sport, dal 7 al 10 ottobre, nell’anno che ha visto azzurri e Trentino grandi protagonisti sulla ribalta mondiale. Sabato quindi, nel rispetto di tutte le norme, senza pubblicità all’estero ma con la partecipazione di grandi nomi del podismo mondiale e le iscrizioni di una trentina di forti concorrenti da Germania ed Austria, si svolgerò l’evento più atteso, allestito dall’Asd Città di Trento.

Nelle gare che precederanno l’evento clou, saranno circa 500 – contro gli 800 degli anni pre pandemia – gli “atleti” a cimentarsi; si inizierà alle 15.30 con le prove popolari proposte dal Csi per tutte le categorie, dalle giovanili agli amatori; alle 18, via al Giro al Sas Kids, prova a corsa libera lungo via Belenzani dedicata ai bambini con meno di 8 anni, che aprirà la via alla gara internazionale il cui start è previsto per le 18.30.

Il percorso del Giro al Sas

Partenza ed arrivo in piazza Duomo, con un circuito di circa 1.000 metri da ripetersi 10 volte, lungo via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci e via Belenzani, con traguardo volante a metà gara dedicato a Fabio Giacomelli; il miglior Italiano al traguardo riceverà invece il Memorial Cosimo Caliandro.

Trento Half Marathon di domenica

La gara scatterà domenica alle ore 10 da piazza Dante, quindi i passaggi ai piedi di Torre Vanga, via Rosmini, Le Albere, con Muse e palazzo delle Albere, Lungadige con la Chiesa di Sant’Apollinare, rientro in città, Torre Verde, Castello del Buonconsiglio, mura di piazza Fiera, con chilometro finale sul tracciato del Giro al Sas che condurrà al traguardo di piazza Duomo. C.L.