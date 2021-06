La circoscrizione: “Ciclopedonale, salvaguardare Salita Dallafior”

TRENTO. Il Consiglio di Circoscrizione Centro Storico – Piedicastello ha approvato, con i soli voti contrari di Lega e Fratelli d'Italia, il documento presentato da Nicola Fiorito (Pd-Psi) sulla salvaguardia di Salita dalla Fior interessata da un progetto di ciclopedonale di collegamento tra la collina e la città.

Ora il documento arriverà alla Giunta comunale perché si faccia parte attiva nei confronti della Provincia per una variazione di tracciato (in pratica parallelo si sviluppa quello della vecchia Valsugana) che permetterebbe la salvaguardia di Salita Dalla Fior che a quel oltre ad essere valorizzata entrerebbe a far parte di un ben più ampio progetto.

“ È bene ribadire – ha detto Vigorito nel suo intervento - che salvaguardare il tracciato della Salita Dalla Fior, preservandone tutto il suo aspetto naturale e la sua biodiversità, significa nel contempo salvaguardare doverosamente anche il percorso storico-archeologico di Mesotrekking che si snoda da Località Piazzina ai Solteri fino alla S.S. 47, attraversando la quale si giunge al sito archeologico culturale preistorico del Riparo Gaban che risale al periodo Mesolitico/Neolitico, fonte di numerosi e interessanti ritrovamenti, oggi conservati presso il Museo archeologico Tridentino e al Muse”.

La circoscrizione ricorda anche come Salita Dalla Fior sia l'unico ambito di verde naturale dei Solteri utilizzato anche dalla scuola materna e dalle elementari per uscite didattiche di osservazione della natura e raccolta di materiali per attività in aula: basterebbe poco per renderlo più attraente utilizzando, ad esempio, il terreno Crosina Sartori che potrebbe essere l'ideale per allestire un parco giochi, un punto di ristoro, ma anche un punto vendita di prodotti a chilometro zero.