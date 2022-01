Investimento a Lamar di Gardolo, muore un 60enne

TRENTO. Incidente mortale alle 13.30 di oggi 19 gennaio, a Lamar di Gardolo, in via Alto Adige, in zona industriale a nord di Trento.

Un uomo di 60 anni è stato investito mentre attraversava la strada ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i soccorritori con ambulanza e automedica ma non è bastato per salvare l’uomo che aveva riportato gravissimi traumi nell’impatto.

Tragico investimento a Trento: morto un pedone di 60 anni Gravissimo investimento fra Gardolo e Lavis, è morto un pedone di 60 anni. L'incidente poco dopo le 13,30 in via Alto Adige, all'altezza della concessionaria Suzuki allo svincolo per Spini di Gardolo.

Le Polizia locale indaga sulla dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco sul posto per ripristinare la sede stradale e la viabilità.











Pedone travolto e ucciso a Lamar di Gardolo La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'investimento mortale avvenuto alle 13.30 in via Alto Adige, a Lamar di Gardolo: un 60enne ha perso la vita. LE FOTO (di Claudio Libera)

