Il “dopo pandemia” sarà il tema del Festival dell’Economia di Trento 2022

TRENTO. Sarà “Dopo la pandemia, tra ordine e disordine” il tema del prossimo Festival dell’economia di Trento, il primo dopo l’addio di Laterza.

Trentino Marketing e Gruppo 24 Ore, gli organizzatori della diciassettesima edizione del Festival dell’Economia di Trento che si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2022 (le stesse date del Festival di Torino), promossa dalla Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune e dell’Università di Trento, hanno infatti oggi, 17 dicembre, il tema prescelto.

La Provincia autonoma di Trento, per il tramite di Trentino Marketing insieme al Gruppo 24 Ore, promuoverà l’organizzazione del Festival nel triennio 2022-2024, garantendo – si legge in una nota della Provincia - il lungo e positivo percorso che lo scoiattolo ha compiuto nei suoi sedici anni di esistenza e che ne ha fatto una delle manifestazioni di punta in Italia e non solo.

L’Università di Trento apporterà il proprio contributo attraverso la sua partecipazione al Comitato Scientifico che avrà la responsabilità di indicare le linee guida del programma scientifico del Festival. L’Università di Trento offrirà inoltre un contributo logistico funzionale al Festival, come la messa a disposizione di spazi dell’ateneo per l’organizzazione degli eventi, e contribuirà alle iniziative rivolte alla comunità studentesca.

Il Comune di Trento condividerà proposte e contenuti del Festival in una logica di coerenza con l’offerta culturale e turistica della città. Il Comune concorrerà inoltre al supporto organizzativo della manifestazione, mettendo inoltre a disposizione spazi urbani e istituzionali.

Dopo l’annuncio della nuova struttura organizzativa del Festival fervono quindi i lavori per la costruzione dell’agenda del tradizionale appuntamento, che fa del capoluogo trentino il luogo di riferimento per l’incontro ed il dibattito dei protagonisti nazionali ed internazionali dell’economia, delle istituzioni, dell’impresa, del mondo accademico, filosofico e giornalistico, di tutti gli stakeholder e che, da questa edizione, punterà ad un maggior coinvolgimento della cittadinanza, del territorio e dei target famiglie e giovani.

A tale scopo, gli organizzatori hanno definito la composizione del Comitato Scientifico ed istituito un Advisory Board, con il contributo dei quali è stato individuato il tema del 17° Festival.

Il Comitato Scientifico dell’edizione 2022 del Festival dell’Economia, presieduto dal Direttore Responsabile del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, è composto dalla professoressa Gabriella Berloffa, ordinaria di Economia politica all’Università di Trento, dal professore Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento, dalla storica dell’economia Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all’Università di Torino.

L’Advisory Board del Festival dell’Economia di Trento, che avrà il compito di supportare gli organizzatori ed il comitato scientifico nell’individuazione dei temi legati all’economia reale, è composto da Lucia Annunziata (giornalista), Emma Marcegaglia (Presidente B20), Paolo Magri (Vicepresidente Esecutivo e Direttore ISPI), Monica Mondardini (Amministratore Delegato CIR), Giulio Sapelli (Consigliere Fondazione Eni Enrico Mattei), Giulio Tremonti (Presidente Aspen Institute Italia).

La scelta del tema ha origine dalla riflessione sui fortissimi effetti sociali, economici e politici che la pandemia ha prodotto, sta producendo e produrrà.