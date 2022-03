Il cambio dei soldi, il pediatra: la quotidianità dei profughi ucraini in Trentino “bloccata” dalla burocrazia

TRENTO. Pediatri, istituti bancari che cambino valuta (dollari) senza essere titolari di un conto corrente bancario, sono alcune delle richieste che le volontarie dell’associazione “ Aiutiamoli a vivere”, fanno per i profughi ucraini che arrivano in Trentino.

Sono tanti gli aspetti per così dire pratici che non rientrano nei programmi di assistenza istituzionali, come sono molti gli ucraini che arrivano a Trento al di fuori dei canali ufficiali ai quali “Aiutiamoli a vivere” offre la prima ospitalità.

“Per la maggior parte arrivano mamme con bambini che vorrebbero o continuare la pratica degli sport che facevano in Ucraina o che vorrebbero intraprenderne di nuovi. La procedura per il rilascio del codice fiscale non prevede casi d’emergenza e così servirebbero dei pediatri che rilascino i certificati di idoneità. Alcune società accettano i bambini anche senza, ma non lo potranno fare a lungo”.

Lidya illustra un altro problema, quello del cambio valuta: “C’è chi già esce dai confini con i dollari o chi cambia la hryvnia negli stati confinanti. Arrivano con i dollari da convertire in euro, ma le banche si rifiutano perché non sono titolari di un conto corrente: servirebbe un istituto disponibile a semplificare l’operazione”.

Per ospitare chi arriva a Trento, si è attivata una rete di solidarietà spontanea composta sia da privati che da hotel che coordinati dall’associazione, danno ospitalità a rotazione. “ Io e i miei tre figli - spiega Antonina che ha lasciato il marito in Ucraina a causa dell’arruolamento obbligatorio - siamo ospiti dell’Hotel Adige che ci teniamo a ringraziare con tutto il cuore”.

Lo stesso vuol fare Pavlo Malnyk prete ortodosso di 37 anni arrivato con la moglie e quattro figli esentato dal servizio militare obbligatorio perché ha più di tre figli.

“Da venerdì un altro gruppo familiare – prosegue Lidya – è ospite dell’Hotel Vela: i titolari mettono a disposizione alcune stanze a titolo gratuito”.

Chi arriva in Italia ha intenzione di rimanerci? “ Tutti sperano di poter tornare in Ucraina il prima possibile, anche per ricongiungersi con i parenti che non hanno voluto lasciare la loro terra. L’Italia è una soluzione di transito perché non ci sono fondi sufficienti per ospitare i nostri profughi, al momento il punto d’arrivo è la Spagna”.

Come mai arrivano molti bambini soli? “Non tutti i genitori possono lasciare l’Ucraina. Oltre agli uomini anche il personale sanitario è precettato e così li lasciano partire verso quei parenti che già si trovano all’estero. Sarebbe necessario però – conclude Lidya – accelerare anche le pratiche di adozione, specialmente nel cosiddetto caso degli uteri in affitto. Per il momento mamme e figli sono stati messi in sicurezza, ma non si sa fino a quando potranno avere certezze di mantenimento”.

In questo fine settimana le famiglie di Antonina e Pavlo raggiungeranno le nuove destinazioni, lasciando così spazio alle nuove famiglie in arrivo. “Abbiamo messo a disposizione quattro stanze – ci dice Annalisa dello staff dell’Hotel Adige di Mattarello – lo abbiamo deciso dopo che avevamo dato un capannone diventato deposito del materiale in partenza per l’Ucraina. Quando abbiamo saputo che c’erano mamme e figli in arrivo senza un posto dove andare, non ci abbiamo pensato due volte. Personalmente sto aiutando anche le associazioni animaliste che operano in Ucraina perché è giusto aiutare le persone, ma non ci dobbiamo dimenticare degli animali che in questo periodo sono lasciati al loro destino”.