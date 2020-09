Ianeselli: "Gli exit poll? Una conferma della fiducia degli elettori"

TRENTO. «Gli exit poll li prendiamo per quello che sono, una conferma della fiducia che ci ha accompagnati in questa lunga campagna elettorale. Abbiamo atteso nove mesi, aspettiamo altre 24 ore per commentare i dati reali». Così il candidato sindaco di Trento del centrosinistra, Franco Ianeselli, sul suo profilo Facebook in merito all'exit poll Opinio-Rai che lo dà con una percentuale variabile dal 51 al 55%.

Mentre con la paura del covid era facile aspettarsi un calo della partecipazione, gli elettori di Trento hanno... Pubblicato da Franco Ianeselli su Lunedì 21 settembre 2020

«Mentre con la paura del covid era facile aspettarsi un calo della partecipazione, gli elettori di Trento hanno dimostrato di aver colto tutta l'importanza di questo voto. La crescita dell'affluenza è una bella prova di democrazia», aggiunge Ianeselli.