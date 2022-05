I ladri a Trentinosolidale: rubato il cibo che va a chi ne ha bisogno

TRENTO. “Un altro furto: per cosa? Qualche notte fa le nostre porte sono state nuovamente oggetto di effrazione: chi ha agito in tal modo per sottrarre non denaro o beni di valore ma solo un po’ di generi alimentari ci ha causato un danno notevole.

Per cosa? Basta chiedere e Trentinosolidale c’è, aiuta, offre, collabora. A, per e con chiunque, senza alcuna distinzione, perché le nostre porte sono sempre aperte: non occorre scassinarle!”

Il post è stato pubblicato sui social da Trentinosolidale che ha così pubblicamente denunciato il furto patito nella sua sede. Un furto di generi alimentari (perché quello ha l’organizzazione di volontariato). Generi alimentari che vengono distribuiti, come riporta il post stesso, a chiunque ne abbia bisogno.