Drive through a Trento sud, sulla chiusura deciderà la task force

TRENTO. Non c'è alcuna decisione definitiva sulla chiusura del drive through di Trento. Lo precisa l'assessora provinciale alla salute Stefania Segnana confermando che il tema è nell'agenda della task force che dovrà discuterne.

Sono infatti in fase di valutazione alcuni fattori che potrebbero determinare la scelta organizzativa finale. È vero - confermano dall'assessorato - che le grandi aree per la vaccinazione "in automobile" erano state predisposte per favorire il più velocemente possibile le somministrazioni su vasta scala, e proprio per questo la loro funzionalità era prevista a termine.

Ora però l'accelerazione collegata all'introduzione del Green pass unitamente all'avvio della terza dose impongono una ricalibrazione dei tempi di utilizzo del drive through che per il momento, pertanto, continua ad essere operativo.