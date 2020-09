Caso Forti, Fraccaro: "La trattativa è in una fase delicata"

TRENTO. «La trattativa sul ritorno di Chico Forti in Italia vive un momento delicato: negli Stati Uniti è in corso una campagna elettorale particolarmente intensa e combattiva, lì oggi le priorità sono altre. Ci sono comunque passi avanti costanti ma una decisione definitiva ancora non c'è, né in un senso né nell'altro».

Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, in visita a Sardagna di Trento, per un incontro insieme alla candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Carmen Martini con i cittadini e i rappresentanti della circoscrizione sul futuro della discarica Sativa e la nuova funivia del Bondone.

«Inutile gridare in Italia alla liberazione di Chico Forti solo per ottenere qualche voto in più - ha aggiunto il sottosegretario, che a Sardagna ha incontrato alcuni esponenti del comitato "Chico Forti free" -. L'attività di dialogo sta andando avanti, i nostri diplomatici negli Usa chiedono però di poter lavorare senza che ci sia una particolare strumentalizzazione politica sul tema, e su questo rivolgo un invito anche ai media, affinché ci aiutino a non inasprire il dibattito».