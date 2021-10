Canova: dopo la festa (finita alle 6 di mattina) al parco restano le bottiglie e il degrado

TRENTO. Questa volta le hanno contate e solo nell'area di un gazebo si è arrivati a quota 31 bottiglie di birra abbandonate a terra, alle quali sono da aggiungerne altre lasciate nell’ambito del parco di Canova dove domenica notte, c'è stata una festa che è durata fino alle 6 della mattina.

Da considerare anche il "danno” provocato dai bisogni fisiologici forzatamente risolti tra cespugli e alberi.

Ben poco di diverso rispetto agli altri fine settimana, rimarcano i residenti, che denunciano come i bambini che sono i primi frequentatori mattutini del parco, siano spesso costretti a giocare evitando i cocci delle bottiglie.

Sul tema del degrado al parco di Canova era stato programmato un incontro col sindaco promosso dalla Circoscrizione per fine settembre, ma che poi è saltato.

Una situazione di degrado che colpisce i residenti e che poco dista dall'area commerciale di Via Unterveger per la quale abbiamo più volte documentato quanto accade ogni fine settimana.

Ma il caso di Canova è per certi versi peggiore: non si tratta di un'area privata, ma di un bene comune che dovrebbe essere patrimonio di tutti i cittadini, ma così non è: “ Teniamo presente che il parco è zona comune .. ovvero di tutti.. creato anche con i nostri soldi. quindi .. noi tutti dobbiamo sentirci colpiti da questa mancanza di rispetto delle cose comuni..... “ si scrive in un post pubblicato sulla pagina Facebook “Noi di Canova”.