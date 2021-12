Allarme incendio a Sardagna: il grazie del sobborgo ai “suoi pompieri”

TRENTO. L'allarme è arrivato dai vicini di casa che hanno visto uscire dal camino dell'abitazione situata in Via Alto Sasso (a Sardagna) fumo in maniera anomala.

Il rischio concreto era quello che le fiamme potessero coinvolgere anche il tetto ed a quel punto il danno sarebbe stato di proporzioni ben diverse.

Invece il pronto intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Sardagna agli ordini del comandante Filippo Degasperi ai quali si sono aggiunti in breve tempo anche quello del Corpo di Trento, ha limitato al massimo i danni.

La comunità di Sardagna vuole pubblicamente ringraziare sia i “suoi” pompieri che quelli di Trento per la professionalità del loro intervento. Nelle piccole comunità ii problemi come le gioie sono di tutti come in questo caso lo sono i ringraziamenti per aver contribuito ad un fine anno tutto sommato tranquillo.