Al bar con il Green Pass di altri: a Trento denunciati e multati due giovani

TRENTO. Due giovani sono stati denunciati e multati dalla Polizia locale di Trento perché si trovavano all'interno di un locale pubblico con il Green pass di altre persone.

I giovani, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria per sostituzione di persona, sono stati sanzionati per essere entrati nell'esercizio senza la certificazione verde. Lo ha reso noto oggi (24 gennaio) in conferenza stampa, il commissario Mauro Eccel, del corpo di polizia locale di Trento e Monte Bondone. "Prestiamo grande attenzione al controllo del rispetto delle regole contro la diffusione dei contagi, con due o tre pattuglie impegnate allo scopo quotidianamente. Da qualche giorno, inoltre, effettuiamo controlli anche sui mezzi di trasporto pubblico e sulle altre attività per cui è necessario il possesso del Green pass base", ha detto Eccel.

In seguito all’intensificarsi dei controlli, anche in collaborazione con altre forze di polizia e degli ispettori di Trentino Trasporti, sono state controllate dal 1° dicembre ad oggi 4.342 persone, con la segnalazione di 50 soggetti e la denuncia per uso improprio di Green Pass di 4 persone. Ciò ad opera delle 2/3 pattuglie che ogni giorno effettuano questo servizio per il controllo del Green pass e l’uso corretto delle mascherine.

I controlli nei pubblici esercizi sono stati 750 con solamente 5 sanzioni elevate agli esercenti che non avevano effettuato il controllo preventivo sulla clientela. In questi giorni i controlli, come ha ribadito il sindaco Franco Ianeselli, sono stati intensificati anche in seguito all’allargamento del plafond di negozi ed attività nei quali è richiesto il possesso del certificato verde. C.L.