A Trento niente maxischermo in piazza per l’Italia

TRENTO. "Abbiamo deciso di non mettere il maxischermo in piazza Duomo per la finale del Campionato europeo per diverse ragioni, tra cui la necessità di non abbassare la guardia sulla pandemia, evitando gli assembranti, e l'opportunità di garantire agli esercenti la possibilità di organizzare occasioni di incontro in un anno particolarmente difficile dal punto di vista economico.

Crediamo siano meglio diversi appuntamenti diffusi su tutto il territorio di un unico evento di grande richiamo".

Lo ha detto all'Ansa il sindaco di Trento Franco Ianeselli.