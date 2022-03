A Trento 4 mila corse con monopattini elettrici in 100 giorni

TRENTO. Sono oltre 4.000 le corse effettuate a Trento con i monopattini elettrici Tier negli ultimi 100 giorni e sono più di 700 gli utenti che hanno usufruito del servizio.

"Siamo entusiasti del successo che il servizio offerto da Tier sta riscontrando a Trento così come in altre città italiane", dichiara in una nota Saverio Galardi, general manager di Tier Italia.

"Abbiamo da subito ricevuto piena disponibilità da parte delle amministrazioni comunali che da sempre ci supportano e con loro abbiamo avviato una stretta collaborazione finalizzata a portare valore aggiunto alla città e al territorio".