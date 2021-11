A Melta dopo la festa al parco restano i rifiuti

TRENTO. Al Parco di Melta è vietato l'ingresso ai cani, ma i residenti chiedono ironicamente che il divieto venga sostituito con quello per gli incivili.

Cioè a coloro che se ne fregano del decoro dei beni comuni, ma dopo aver fatto festa abbandonano tutto a terra secondo l’idea che qualcuno poi raccoglierà.

Le foto scattate nella mattinata di domenica, testimoniano come si sia mangiato e bevuto per poi abbandonare i resti attorno al tavolo da ping pong utilizzato come tavolino alternativo.

La maleducazione è diffusa ed anche a Melta ci sono cittadini di buona volontà, ma anche di tanta disponibilità, che quando vedono situazioni come queste agiscono in prima persona: raccolgono e gettano nei cestini.

Ma come già più volte scritto non dovrebbero essere loro a risolvere il problema che andrebbe invece eliminato con una ritrovata educazione civica e rispetto dell’ambiente. Basta davvero per riordinare l'area, dopo aver fatto festa.