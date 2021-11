A Canova 25 nuovi alloggi a canone moderato

TRENTO. E’ stato inaugurato oggi (15 novembre) in via Bittanti a Canova di Gardolo un nuovo condominio con 25 alloggi a canone moderato realizzati su iniziativa del Fondo Housing Sociale Trentino.

Si tratta di appartamenti destinati alla locazione a canone moderato (costo dell’affitto ridotto del 30% rispetto al mercato) per quella fascia “grigia” di popolazione che non ha la possibilità di soddisfare il proprio fabbisogno abitativo accedendo al libero mercato, ma allo stesso tempo non possiede i requisiti per accedere all’edilizia pubblica popolare.



Dall’inizio del 2015 il Fondo Housing Sociale Trentino ha completato 500 alloggi distribuiti in 23 iniziative, pari a oltre il 95% dei 516 appartamenti previsti e da destinare alla locazione calmierata a lungo termine. Sono infatti in corso di realizzazione ulteriori 16 alloggi nel comune di Arco.

Gli appartamenti consegnati oggi a Canova – alla presenza delle autorità locali - sono di classe energetica A e A+ e hanno diverse ampiezze, da 65 metri quadrati ad alloggi più ampi da oltre 100 metri quadrati, per rispondere alle esigenze dei diversi tipi di utenti, dalle famiglie più piccole a quelle più numerose, e sono tutti dotati di posto auto esterno.

Ad oggi sono stati assegnati 22 alloggi su 25: il Comune di Trento ha provveduto all’approvazione del bando e alla redazione delle graduatorie per la selezione degli inquilini, tra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge provinciale 15 novembre 2005.