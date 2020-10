Trento, storico primo giorno di lezioni alla Facoltà di medicina

TRENTO. Primo giorno di lezioni oggi, lunedì 19 ottobre, per la Facoltà di medicina dell'Università di Trento. Sessanta matricole si troveranno questa mattina, nella sede del Collegio di merito Bernardo Clesio di via Santa Margherita.

Una sede provvisoria, perché i lavori che la proprietà di palazzo Consolati sta realizzando per rendere adeguati i locali dello storico palazzo non sono stati conclusi nei tempi previsti.

In 640 si erano presentati all'inizio di settembre al centro fieristico di via Bomporto per sostenere il test di ammissione: in 360 avevano indicato Trento come prima scelta. Alla fine della scrematura sono rimasti in 60.

Leggi l'articolo integrale sulla nostra edicola online.