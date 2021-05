«Trento come Bolzano: vaccini per tutti anche per i più giovani»

TRENTO. “Visto che in Trentino sono state usate metà delle dosi di vaccino AstraZeneca che ci sono state consegnate, non è possibile replicare anche in provincia di Trento l’iniziativa dei cugini altoatesini, un’occasione per coprire una fascia di età che viaggia e ha frequenti contatti interpersonali e quindi necessita di una copertura vaccinale?”.

La domanda-proposta arriva dalla consigliera provinciale Lucia Coppola. Che con un’interrogazione chiede da una parte di avere i numeri esatti (e quindi quante sono le dosi AstraZeneca “ferme” in provincia) e dall’altra spinge ad un “Open vax Day&Night” anche in Trentino.

“Ieri in provincia di Bolzano – spiega Coppola – un grande numero di giovani ha aderito al primo giorno dell’iniziativa «Open Vax Day Night», che offre l’opportunità a tutti ragazzi/e dai 18 anni in su, di vaccinarsi.

Trattasi di un’opportunità unica di vaccinarsi molto prima di quanto previsto dal piano vaccinale. Un' iniziativa che ha riscosso un grande successo considerato che tra le 473 persone che ieri si erano prenotate per farsi vaccinare a Bressanone — dove la «Open Vax Day Night» ha preso il via, dalle 17 alle 22, ed in contemporanea anche a Vipiteno — erano nella stragrande maggioranza dei casi di età compresa tra i 20 ed 30 anni.

Medesimo successo a Bolzano col tutto esaurito e ci sono in programma altri appuntamenti, a iniziare da quello della Fiera di Bolzano il 25 maggio, quando si vaccineranno 1.925 persone, sempre con AstraZeneca, come previsto per questa campagna «Day Night».

Un successo che certifica che i giovani desiderano vaccinarsi per dare il loro contributo alla soluzione della pandemia. Inoltre c’è il desiderio di ferie e il vaccino è considerato il migliore lasciapassare. Qualunque sia la motivazione, un successo che ha permesso tra l’altro di utilizzare le scorte di Astrazeneca".