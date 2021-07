Trento, a bordo dell’elicottero caduto due operatori: sono usciti da soli dal velivolo

TRENTO. A bordo dell’elicottero della provincia di Trento, utilizzato per il trasporto materiali, c’erano due operatori. Entrambi sono usciti con le loro gambe dal velivolo, distrutto. Uno dei due, a quanto sembra, è stato portato in condizioni non gravi all’ospedale Santa Chiara; sono intervenuti i colleghi dell’elisoccorso.

L’elicottero è caduto per cause ancora da chiarire nella zona di Trento sud, non distante dalla sede del nucleo elicotteri della Provincia, che si trova nel sobborgo di Mattarello. Il velivolo è finito in un prato, in mezzo a un’aiuola dietro il distributore Agip che si affaccia sulla tangenziale.