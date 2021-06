Trentino “bianco” da lunedì, Fugatti: “Un'ottima notizia che premia tanti sforzi e sacrifici”

TRENTO. Dopo avere ufficializzato la decisione per le regioni interessate, il ministro Roberto Speranza ha telefonato al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per comunicare che da lunedì prossimo, 14 giugno, il Trentino entra nella classificazione 'bianca'.

"Una ottima notizia - commenta Fugatti - che tutti i trentini aspettavano e che premia tanti sforzi e sacrifici che anche la nostra comunità ha dovuto fare, in un grande e collettivo esercizio di responsabilità civica. Ora dobbiamo impegnarci ancora di più per mantenere questo risultato, non abbassando la guardia e concorrendo con l'adesione alla campagna vaccinale a costruire quelle difese contro un virus che ci ha già portato via moltissimo in termini di sofferenze e perdite umane, economiche e sociali".