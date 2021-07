Trasporto pubblico, in Trentino corse serali dal 12 luglio

TRENTO. La ripartenza a regime del servizio, con la ripresa delle corse serali prevista da lunedì 12 luglio dopo i lunghi mesi di sospensione dovuti all’utilizzo di tutti i mezzi e del personale per garantire le corse diurne con le regole anti Covid. Ma anche le sfide presenti e future per una maggiore efficienza della "macchina" del Tpl trentino, accanto ai nuovi progetti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle Olimpiadi 2026. Sono i temi di cui hanno parlato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e i vertici di Trentino Trasporti, il presidente Diego Salvatore e il nuovo direttore generale Elena Colombo, nel corso di un incontro.

Salvatore - precisa una nota - ha ricordato lo sforzo compiuto per garantire il servizio in sicurezza nei mesi più difficili della pandemia - impegno che è stato di supporto all'apertura delle scuole, come sottolineato anche dal presidente Fugatti - e la ripresa delle corse serali da lunedì 12 luglio. "Torniamo gradualmente all'offerta pre-pandemia, un bel segnale di ripartenza" aggiunge. Attenzione - prosegue la nota - è stata data anche ai progetti che riguardano il Pnrr, alle Olimpiadi e alla linea di tram per Trento oggetto di un accordo tra Provincia e Comune capoluogo.

"Ho apprezzato molto il riferimento alla positività del 'sistema trentino' di cui fa parte il nostro trasporto pubblico locale - ha detto Fugatti riprendendo le parole di Colombo -. Un sistema virtuoso, sul quale questa Amministrazione ha dato fin da subito grande attenzione, con il rinnovo del contratto di settore e l'operazione di efficientamento avviata con l'insediamento del presidente Salvatore. Ora, la fase di uscita dalla pandemia impone nuove sfide. Non possiamo che lavorare per confermare la grande fiducia del Trentino verso il suo trasporto pubblico locale, un sistema che sia sempre più garanzia di efficacia e innovazione".