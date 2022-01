Tragedia nei boschi del Tesino: morto un 63enne

TRENTO. Un uomo di 63 anni ha perso la vita nei boschi di Castello Tesino nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio.

In base ad una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato travolto da una pianta in località Coronini.

L’allarme è arrivato alla centrale unica dell’emergenza, il 112, poco prima delle 16.30.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era andato da solo nel bosco per fare legna, nei pressi della propria abitazione.

A trovarlo, in stato di incoscienza e in una zona molto impervia, il fratello, che ha subito allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 16.30

Sul posto, assieme ai vigili del fuoco, soccorso alpino e alle forze dell’ordine, sono intervenuti i sanitari con l’elisoccorso e l’ambulanza.

Purtroppo il tentativo di rianimazione è stato inutile e al medico non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso.