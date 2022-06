Traffico, rallentamenti in A22: code dal Brennero fino ad Ala/Avio

TRENTO. Rallentamenti e code in autostrada del Brennero, in direzione sud, a causa del traffico intenso di oggi 4 giugno.

Il Centro operativo della A22 segnala infatti problemi alla viabilità dal confine del Brennero fino ad Ala/Avio, soprattutto per via dei moltissimi vacanzieri di lingua tedesca che da Austria e Germania arrivano in Italia per il ponte di Pentecoste.

La situazione è stata inoltre complicata da un tamponamento tra due auto - non ci sono feriti gravi - avvenuto verso le 8.30, all'altezza di Nomi, che ha richiesto la chiusura di una corsia autostradale per consentire i rilievi della polizia stradale e le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi incidentati.