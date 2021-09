Tisi celebrerà in Duomo la Giornata del migrante e del rifugiato

TRENTO. La Chiesa celebra domani, domenica 26 settembre, la 107ma Giornata del Migrante e del Rifugiato, che ruoterà attorno al tema "Verso un noi sempre più grande", titolo del messaggio di papa Francesco per quest'occasione.

A Trento l'arcivescovo Lauro Tisi presiederà in cattedrale alle 10 la messa, che avrà anche un altro elemento di rilevanza. Nel corso della liturgia saranno infatti ricordati i vescovi defunti (26 settembre 1998 è deceduto il vescovo Sartori) e i preti morti nell'ultimo anno.

Si tratta di una celebrazione officiata solitamente in un giorno feriale, nella cripta della cattedrale, ma in questo particolare anno, in cui sono venuti a mancare ben 20 preti - la maggior parte a causa del Covid -, si è pensato di collocare il ricordo nella Messa domenicale, anche per favorire la partecipazione dei parenti dei preti defunti e dei rappresentanti delle comunità in cui i sacerdoti hanno svolto il loro ministero.

Ecco i nomi dei sacerdoti defunti dal 26 settembre 2020 al 26 settembre 2021: Elio Bragagna, Oliviero Delmarco, Aldo Menapace, Umberto Brentari, Fidenzio Luchi, Lionello Corradini, Corrado Corradini, Marcello Mengarda, Bruno Zeni, Luigi Roat, Luigi Pezzi, Pio Pellegrini, Valentino Felicetti, Ettore Facchinelli, Pietro Dellantonio, Paolo Baldessari , Adolfo Orlandi, Alfredo Bertolini, Giampaolo Giovanazzi, Franco Zanon.

La Messa sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento (canale 601).