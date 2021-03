Tamponi a scuola, in Alto Adige scatta l’ultimatum dell’Asl: o si firma o lezioni solo in Dad

BOLZANO. Siamo arrivati all’ultimatum sul caso dei tamponi autosomministrati a scuola a partire da dopo Pasqua. A meno di una sospensiva - diversi genitori stanno in questi giorni presentando ricorsi a Tar e Provincia - le famiglie dovranno decidere: o si firma (inderogabilmente entro oggi), o ai bimbi e ai ragazzi di elementari e medie dal 7 aprile niente più lezioni in presenza, ma solo lezioni in Dad asincrona.

"Autotest antigenici nasali Sars-CoV-2 nelle scuole”, questo il titolo del documento Asl trasmesso alle famiglie, assieme al modulo per il consenso. Interessati i bimbi delle primarie e i ragazzini delle secondarie di primo grado. Esplode la rabbia delle famiglie. Il Pd: "Un colossale pasticcio".