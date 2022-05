Stazione meteo sul Macaion, nuovo radar: iniziati i lavori

TRENTO.Sono iniziati i lavori di sostituzione del radar meteorologico di Monte Macaion, che è in attività da 22 anni. Il progetto prevede la costruzione di una nuova torre in cemento armato e, in una seconda fase, l'installazione di uno strumento di ultima generazione.

Per permettere l'esecuzione in sicurezza dei lavori, il radar rimarrà acceso solamente nelle ore in cui il cantiere non è operativo. Si ricorda tuttavia che da tempo Meteotrentino mette a disposizione anche la mosaicatura dei dati radar di MeteoSvizzera e di Arpa Veneto, pertanto le immagini continueranno ad essere pubblicate sul sito di Meteotrentino, pur con un dettaglio minore.

"La stazione radar sul Macaion è gestita congiuntamente da Alto Adige e Trentino sin dalla sua creazione ed è uno strumento indispensabile per il monitoraggio di temporali e forti precipitazioni, utilizzato principalmente nel campo della Protezione civile", sottolinea Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia della Protezione Civile.

I lavori per la costruzione della nuova torre radar in cemento armato si svolgeranno quest'estate e in autunno, mentre il dispositivo stesso sarà installato l'anno prossimo. Il nuovo radar dovrebbe iniziare le operazioni di prova nel corso del 2023. Il vecchio dispositivo sarà utilizzato in parallelo fino al collaudo finale.