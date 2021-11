Spaccata notturna nella lavanderia: sparisce l'incasso, danni ingenti

BRESSANONE. Hanno sfondato un muro profondo una decina di centimetri riuscendo così ad entrare nella lavanderia e portare via tutti i soldi che erano stati lasciati nel registratore di cassa.

Il colpo all’«Ecozon» di via Dante a Bressanone è stato messo a segno nella notte fra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre.

Un colpo studiato visto che per guadagnarsi l’accesso alla lavanderia gettone hanno fatto irruzione dal garage.

Furto con scasso alla lavanderia automatica: il video Furto con scasso nella notte di Halloween alla lavanderia automatica Ecozon di Bressanone. I malviventi hanno portato via poche centinaia di euro, ma i danni sono ingentissimi, nell'ordine di diverse migliaia di euro: ecco il video dei ladri in azione

Il bottino è attorno ai 500-600 euro ma il valore dei danni provocati è di circa 3 mila euro. (foto Fabio De Villa)