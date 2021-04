Servizi estivi per le famiglie al via il primo giugno: previste 250 iniziative per circa 5.000 bambini e ragazzi

TRENTO. I servizi conciliativi per le famiglie inizieranno in Trentino l'1 giugno e si concluderanno il 15 settembre. Le politiche attivate dalla Provincia autonoma di Trento per sostenere la conciliazione vita-lavoro delle famiglie durante i mesi estivi sono state presentate nel corso di giornate di studio e formazione organizzate dall'Agenzia provinciale per la famiglia, natalità, politiche giovanili, in collaborazione con Apss e Tsm.

In media sono proposte nei mesi estivi alle famiglie 250 iniziative, con una durata media di 18 giorni per soggiorno e circa 5.000 bambini/ragazzi che usufruiscono dei buoni di servizio del Fse. Dal 16 aprile scorso sono operative le "Linee guida per la gestione dei servizi estivi", redatte dall'Agenzia per la famiglia in collaborazione con l'Apss.