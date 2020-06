Scuole materne, in Trentino iscritti al nuovo anno in calo del 2%: 297 bimbi in meno

TRENTO. Approvato oggi dalla Giunta provinciale di Trento il programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/2021, confermando l'articolazione territoriale del servizio. Nonostante un ulteriore calo di 297 bambini iscritti (-2,12%), l'esecutivo ha stabilito di mantenere invariate le quote di finanziamento riferite al personale e alle strutture, impegnando l'importo di 87.900.000 euro.

«La programmazione approvata oggi - ha detto l'assessore all'istruzione, Mirko Bisesti - rappresenta un primo passo calibrato sui parametri dello scorso anno, per permettere ai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate di approntare da subito le prime misure necessarie per l'avvio del prossimo anno scolastico in termini di dotazione di personale, contratti per il funzionamento delle strutture scolastiche, aggiornamento e formazione. Certamente il finanziamento sarà in seguito potenziato sulla base delle necessità che emergeranno dalle analisi e verifiche in corso, supportate dal monitoraggio dell'organizzazione delle scuole che stanno riavviando il percorso scolastico fino al 31 luglio 2020».