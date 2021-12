Scuole dell’infanzia, in Trentino iscrizioni dal 10 al 28 gennaio. Saranno aperte anche a luglio

TRENTO. Saranno aperte dalle ore 8 di lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 20 di venerdì 28 gennaio 2022 le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2022/2023.

Lo ha stabilito la giunta provinciale di Trento.

Hanno diritto all'iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2023.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line mediante l'accesso al portale servizionline.provincia.tn.it. Per l'anno scolastico 2021/22 - ricorda la Provincia - è stata inoltre decisa l'estensione dell'apertura della scuola dell'infanzia nel mese di luglio per le scuole a calendario ordinario, nel mese di giugno per le scuole a calendario turistico e, da circa metà luglio a circa metà agosto, per le scuole a calendario speciale.

Per l'ulteriore frequenza è previsto un contributo pari a 50 euro.