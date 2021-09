Scontro mortale a Laives, la vittima è un 47enne di Bronzolo

BOLZANO. Incidente mortale ieri sera, 26 settembre, nella galleria della circonvallazione di Laives.

A perdere la vita un 47enne orario di Anagni che viveva a Bronzolo da qualche anno.

L’uomo era in sella ad una motocicletta quando, per cause che sono in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da un uomo di Bronzolo.

Subito è scattato l’allarme rosso (la chiamata è arrivata poco dopo le 21) e dopo le prime cure sul posto il 47enne è stato portato al San Maurizio.

Ma i medici nulla hanno potuto fare contro le gravi ferite che l’uomo aveva riportato nell’incidente.

E il 47enne è morto tre ore dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente assieme ai sanitari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco di Laives.