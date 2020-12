Sci, niente apertura il 7 gennaio: l’incubo prende forma

TRENTO. Con gli ospedali trentini ancora pieni di malati Covid (poco meno di 500 ricoverati di cui 48 in terapia intensiva), con un numero di decessi ancora altissimo (siamo i secondi in Italia) e con una diffusione del virus che rimane elevata (seppur con Rt in calo), la domanda che oggi molti addetti ai lavori del turismo si stanno facendo è: “Ma siamo così sicuri che il 7 gennaio riapriranno gli impianti da sci?”. No, non siamo per niente sicuri. Anzi. Ogni giorno lo siamo sempre meno visto l’andamento altalenante della curva dei contagi.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SUL GIORNALE IN EDICOLA