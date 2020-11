Sci, l'Alpin Arena Senales apre agli atleti

SENALES. Lunedì 30 novembre la Alpin Arena Senales riaprirà le sue piste per gli allenamenti sciistici di sciatrici e sciatori professionisti autorizzati ad allenarsi secondo il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni). Per il momento l’area sciistica riaprirà con orario ridotto dalle ore 8.15 alle ore 14.00. Gli allenamenti sulle piste avverranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.

Secondo la Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) sono autorizzati/e ad allenarsi tutti/e gli/le atleti/e che si preparano per gare nazionali o internazionali. Potranno inoltre proseguire le formazioni professionali, come i corsi per maestri di sci o i corsi di formazione per l’esercito.

La Funivie Ghiacciai Val Senales Spa fa presente che prima degli allenamenti le squadre dovranno registrarsi e dimostrare che la propria attività sportiva sia finalizzata alla preparazione a gare nazionali e/o internazionali o svolta per motivi professionali. A tutte le squadre sciistiche autorizzate ad allenarsi sarà consentito pernottare nelle strutture ricettive della zona.

La Alpin Arena Senales aveva già inaugurato la sua stagione sciistica il 18 settembre. Fino alla sua chiusura provvisoria, avvenuta due settimane fa, numerose stelle mondiali dello sci nonché giovani atleti/e e sciatori/trici amatoriali si sono già allenate nell’area sciistica in Val Senales con ottime condizioni.