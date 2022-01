Sanitari no-vax guariti: in Trentino possono lavorare, in Alto Adige no

TRENTO. Il personale sanitario trentino no-vax guarito dal Covid, e quindi in possesso di Green pass, può tornare al lavoro. Lo ha ribadito la dottoressa Maria Grazia Zuccali, direttrice dell'unità operativa di igiene e salute pubblica dell'Azienda sanitaria trentina, nel corso di una conferenza stampa oggi 25 gennaio.

"Noi consideriamo gli operatori sanitari come tutto il resto della popolazione, ovvero non si possono vaccinare prima di 30 giorni dalla guarigione. Nel frattempo possono rientrare al lavoro. Chiaro, poi, che raccomandiamo di procedere con la vaccinazione".

Diversa, invece, la scelta fatta in Alto Adige, dove il personale sanitario no-vax non può in ogni caso rientrare al lavoro, neppure dopo essere guarito dal Covid.