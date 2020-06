San Candido, tradito dal barattolo pieno di monete, gli trovano in auto 1,3 chili di marijuana

BRUNICO. I Finanzieri della Compagnia di Brunico, nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio svolto presso il valico di confine di Prato alla Drava, nelle cuore della notte di martedì scorso, hanno proceduto al fermo e all’ispezione di un’autovettura Seat Leon, condotta da un cittadino slovacco di 38 anni, che faceva ingresso sul territorio nazionale.

Fin da subito, il soggetto rispondeva in modo vago alle domande dei militari, pronunciando frasi contraddittorie e poco verosimili sulla natura, tempistiche e itinerario del viaggio. Approfondendo il controllo del veicolo, i militari scorgevano, situato sul sedile posteriore, un grosso barattolo di vetro colmo di monete (circa 1.100 euro), rispetto al quale la persona fermata forniva giustificazioni non plausibili, sostenendo che era sua intenzione effettuare il cambio in banconote nel nostro Paese in quanto nella Repubblica Slovacca non esisterebbero macchinette cambia-monete.

L’atteggiamento della persona fermata, pertanto, induceva i militari ad eseguire un’accurata ispezione della vettura, al cui interno, in uno zaino e in uno shopper, venivano rinvenuti tre pacchi in plastica sottovuoto, i quali contenevano oltre 1,3 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il cittadino slovacco veniva quindi tratto in arresto e associato alla casa Circondariale di Bolzano. La sostanza stupefacente, l’autovettura e il denaro rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. L’attività delle “Fiamme Gialle” ha consentito di sottrarre dal mercato dello spaccio, sostanza stupefacente che “al dettaglio” avrebbe potuto fruttare oltre 11 mila euro.

L’operazione effettuata s’inquadra nel più ampio contesto dei servizi operativi organizzati attraverso un dispositivo permanente di controllo economico del territorio. Si tratta di un sistema integrato di vigilanza su strada finalizzato al contrasto di tutte le tipologie di traffici illeciti che possono interessare le rotabili della provincia, dal traffico di stupefacenti al contrabbando, dalle violazioni in materia di contraffazione a quelle valutarie.