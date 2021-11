Il «cinema» fatto con i video degli studenti

ROVERETO. Un pomeriggio a visionare video dei ragazzi per i ragazzi? No, non parliamo di YouTube o di TikTok ma di un appuntamento “reale” (parola che ormai potrebbe sembrare strana in tempi di pandemia con annessi lockdown e in tempi in cui ad impazzare sono i social) che andrà in scena sabato 13 novembre a Rovereto, allo Smart Lab di viale Trento 47.

A partire dalle ore 14, verranno infatti proiettati i video realizzati dai ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori di Rovereto e della Vallagarina all’interno dei progetti del Centro Relabvideo dell’Associazione Ubalda Bettini Girella, piccoli “cortometraggi” che rappresentano uno spaccato delle vite dei Millennials. Video realizzati a volte con macchine digitali di alta qualità, a volte con dei telefonini che ormai possono permettere di avvicinare chiunque al mondo multimediale senza avere alcun gap tecnologico, come accadeva prima dell’avvento degli smartphone dove le cineprese erano strumento raro e costoso, in mano a pochissimi soggetti.

Quindi inventiva, un pizzico di tecnica e tanta, tanta fantasia.

L’attesa è crescente perché la curiosità di vedere i ragazzi all’opera dopo due anni così particolare è davvero alta.

Il programma prevede il via alle ore 14 con la visione dei video realizzati dai ragazzi delle scuole medie, poi alle 15 open video e alle 15.45 i progetti degli studenti delle scuole superiori. Poi alle 17.50 gli interventi istituzionali, alle 18.20 le poesie su pellicola e alle 19.15 la conclusione di un pomeriggio che si preannuncia davvero interessante.

L’ingresso è libero, ma per tutti i maggiori di 12 anni è richiesto il Green Pass.