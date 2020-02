A22 gratuita fra i due caselli di Rovereto, ecco come attivare l'Urban pass

Si alza in Alto Adige il livello di attenzione per via del forte vento. Le condizioni peggiori si attendono per domani, martedì 4 febbraio, e dopodomani, mercoledì 5 febbraio, ma già quest'oggi, in alcune zone della provincia, le raffiche sono state significative. Un esempio arriva da Solda: nel video di Markus Reinstadler la seggiovia del K2 ondeggia paurosamente in balia del vento